Сельта - Реал 1:2: обзор матча и результат игры 19.10.2024
В субботу, 19 октября, в Виго на Эстадио Балаидос прошел матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Сельта встретилась с Реалом.
Как и ожидалось, Андрей Лунин вернулся на скамейку запасных, так как восстановился первый номер "бланкос" Тибо Куртуа.
И в первом тайме королевский клуб успешно справлялся с оппонентом, при этом открыв счет на 20-й минуте усилиями Килиана Мбаппе, которому удался сильный и точный удар в дальнюю "девятку" из-за пределов штрафной площади.
Но на старте второго тайма "кельты" вернулись в игру: в ходе комбинации Оскар Мингеса с фланга прострелил в центр штрафной, где Виллиот Сведберг ударом в касание оставил Куртуа не у дел.
Хозяева поля неплохо смотрелись, но победный гол забил их соперник. Это Лука Модрич классной передачей "разрезал" оборону Сельты, выведя Винисиуса Жуниора на "свидание" с вратарем - бразилец успешно переиграл Висенте Гуаиту.
Интересно, что после этого Реал решил не развивать свое преимущество. В то же самое время коллектив из Виго создавал моменты в надеждах отыграться. Но судья зафиксировал непростую победу Реала со счетом 2:1.
Реал догнал Барселону, теперь у непримиримых соперников по 24 очка. При этом мадридцы сыграли на один матч больше. А вот Сельта занимает десятое место с 13-ю баллами.
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Статистика матча Сельта - Реал десятого тура Ла Лиги
Сельта - Реал 1:2
Голы: Сведберг, 51 - Мбаппе, 20, Винисиус, 66.
Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.74
Владение мячом: 47% - 54%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 16 - 13
Сельта: Гуаита - Манкильо (Х. Родригес, 72), Старфельт, Алонсо - Альварес, Бельтран (Д. Родригес, 87), Сотело, Мингеса - Бамба (Дуран, 79), Иглесиас (Дувикас, 79), Сведберг (Гонсалес, 72).
Реал: Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Гарсия (Менди, 70) - Вальверде (Модрич, 63), Чуамени, Камавинга (Родриго, 63), Беллингем - Мбаппе (Себальос, 82), Винисиус.
Предупреждения: Сотело, Алонсо - Васкес.
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