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Ювентус - Лацио 1:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

Большую часть матча римляне имели на поле на одного игрока меньше.
Вчера, 23:47
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

В Турине прошел матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Лацио.

В середине первого тайма "старая синьора" получила хороший подарок от соперника, когда Алессио Романьоли увидел перед собой красную карточку.

Очень долго хозяева поля не могли воспользоваться данным преимуществом, несмотря на постоянное давление на ворота соперника, особенно по ходу второй половины игры.

Но досадная случайность в самой концовке помогла Ювентусу вырвать три очка. Хуан Кабаль исполнил прострел в штрафную, а Марио Хила, пытаясь прервать его, случайно срезал мяч в собственные ворота.

За счет победы Ювентус догнал лидера чемпионата в лице Наполи по очкам (по 18), но команда Антонио Конте еще не провела свой матч восьмого тура. Лацио же остался пятым с 13-ю очками.

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Статистика матча Ювентус - Лацио восьмого тура Серии А

Ювентус - Лацио 1:0
Гол: Хила, 85 (аг).

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 0.07
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 16 - 2
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 16 - 9

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Веа, 54), Гатти (Данилу, 72), Калюлю, Кабаль - Локателли (Фаджоли, 54), Тюрам (Аджич, 72), Камбьясо, Луис, Йылдыз - Влахович.

Лацио: Проведель - Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш (Пеллегрини, 78) - Ровелла, Гендузи (Весино, 67), Исаксен (Педро, 67), Диа (Патрик, 27), Дзакканьи (Кастровилли, 67) - Кастельянос.

Предупреждения: Локателли, Савона, Фаджоли, Луис - Весино, Педро.

Удаление: Романьоли, 24 (Лацио, прямая красная карточка).

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