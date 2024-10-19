Милан - Удинезе 1:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

"Россонери" от середины первого тайма играли вдесятером, но взяли три очка в матче.

В субботу, 19 октября, Милан принимал на своем поле Удинезе в рамках восьмого тура итальянской Серии А.

Подопечным Паулу Фонсеки большую часть матча пришлось провести вдесятером, но в итоге они вышли победителями из противостояния, минимально одолев соперника со счетом 1:0.

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Милан повел в счете на 13-й минуте, когда в ходе атаки "россонери" перевели в штрафной мяч направо, откуда Самуэль Чуквуэзе точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Источник: Getty Images

Тем не менее уже на 29-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил хавбек Тиджани Рейндерс, сбив сзади соперника.

Источник: Getty Images

Перед самим перерывом Удинезе забил, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме гости, пользуясь численным преимуществом, превзошли соперника по проценту владения мячом и ударам, но так и не воплотили его в результат, даже не сумев ни разу пробить в створ. "Россонери" же свои моменты также не использовали. На 75-й минуте отличный сэйв после удара Тэмми Абрахама совершил голкипер Удинезе. А для англичанина эпизод завершился травмой - на поле он провел всего несколько минут после выхода на замену.

Источник: Getty Images

Уже в компенсированное время на последних минутах гости, казалось, спаслись от поражения, сумев затолкать мяч в сетку ворот, но гол после консультации с VAR отменили из-за положения вне игры.

Источник: Getty Images

Милан с 14 очками на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Удинезе с 13 баллами идет на шестой позиции.

Статистика матча Милан - Удинезе восьмого тура чемпионата Италии

Милан - Удинезе 1:0

Гол: Чуквуэзе, 13

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.53

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 8 - 4

Фолы: 3 - 14

Милан: Меньян - Эмерсон, Тиав, Павлович, Терраччано - Фофана, Рейндерс - Чуквуэзе (Томори, 88), Пулишич, Окафор (Муса, 46) - Мората (Абрахам, 73, Лофтус-Чик, 78)

Удинезе: Окое - Кабаселе, Бийол, Туре - Эхизибуе (Камара, 61), Ловрич (Паиро, 70), Карлстрем (Бреннер, 81), Саррага (Эккеленкамп, 70), Земура - Браво (Дэвис, 60), Лукка

Предупреждения: Терраччано, Меньян - Бийол, Лукка, Камара.

Удаление: Рейндерс, 29.

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