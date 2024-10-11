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Милан работает над продлением контрактов с тремя игроками

И с одним из них могут возникнуть проблемы.
Сегодня, 15:08
Майк Меньян и Маттео Габбия / Getty Images
Майк Меньян и Маттео Габбия / Getty Images

Летом 2026 года завершится срок действия контракта трех игроков Милана: Майка Меньяна, Тео Эрнандеса и Маттео Габбии.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Corriere dello Sport, в ближайшее время продление этих контрактов станет одной из главных целей руководства "россонери".

Самая сложная ситуация с контрактом Эрнандеса. Позитива в ней добавляет обоюдное желание игрока и клуба продлить соглашение.

Главной проблемой остается требование француза - максимальная зарплата, соответствующая, как он считает, его статусу лучшего левого защитника.

Однако его плохая форма в последних матчах и не лучшие отношения с главным тренером Пауло Фонсекой могут повлиять на исход событий.

Лучше ситуация складывается в случае с Меньяном, который может подписать четырехлетнее продление по 5 миллионов евро за сезон. Также стоит ожидать продления с Габбией, который будет получать 1 миллион в год. 

Ранее форвард Милана Альваро Мората поделился своими воспоминаниями о недавней борьбе с депрессией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес Майк Меньян

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