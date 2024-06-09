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Легенда Баварии: Если ты год не выиграешь титул в этом клубе - это на год больше нормы

Карл-Хайнц Руммениге поделился мыслями о назначении Венсана Компани на пост тренера.
Сегодня, 10:38
Карл-Хайнц Руммениге / Getty Images
Карл-Хайнц Руммениге / Getty Images

Легендарный экс-игрок, а ныне член наблюдательного совета Баварии Карл-Хайнц Руммениге высказался о назначении Венсана Компани главным тренером взрослой команды.

По словам функционера, он уверен в правильном выборе руководства, а также разговаривал о Венсане с Пепом Гвардиолой.

"Я желаю ему больших успехов. Если ты год не выигрываешь титулы во главе Баварии, это уже на один год больше нормы. Я еще не встречался с ним. Он пришел в прошлую среду, но, к сожалению, меня не было в стране, потому что у меня была встреча в Италии.

Макс Эберль уверен в этом относительно молодом и не очень опытном человеке. Я думаю, что он придерживается правильной философии. Я спросил Пепа Гвардиолу, у которого он играл, он сказал, что убежден в том, что Компани - потрясающий тренер", - сказал Руммениге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Карл-Хайнц Румменигге

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