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"Зачем вы создали Лигу наций?": Пике - о большом количестве матчей в мировом футболе

Жерар считает, что за Лигой наций тяжело следить.
Сегодня, 12:55
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Бывший защитник каталонской Барселоны Жерар Пике поделился своим мнением по поводу большого количества матчей в мировом футболе, заявив, что не понимает создания Лиги наций.

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"Сейчас слишком многие игры и другие футболисты начали кричать, что они постоянно травмированы. Я считаю, что матчей нужно сделать меньше. Нужно обзвонить все лиги и сказать, чтобы они проводили чемпионат с 16 командами".

Зачем вы создали Лигу наций? За ней тяжело следить. Я понимаю, что УЕФА хочет получить больше прибыли, но лучше сделать меньше матчей, но поднять их уровень", - сказал Пике.

Напомним, Пике завершил профессиональную карьеру и сейчас занимается развитием медиалиги в Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике Лига наций

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