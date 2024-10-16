Леоненко дал совет Довбику после матчей Лиги наций
Эксперт посоветовал форварду быть более агресивным.
Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко дал совет нападающему национальной команды Артему Довбику после октябрьских матчей Лиги наций.
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"Советую ему, чтобы он был активным, агрессивным, брал игру на себя и много бил по воротам, если есть возможность. В игре против Чехии Довбик играл спиной к воротам и если получал мяч, то сразу отдавал", - сказал Леоненко.
Напомним, Довбик отличился голом в матче против Чехии в четвертом туре Лиги наций (1:1).
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