Леоненко дал совет Довбику после матчей Лиги наций

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко дал совет нападающему национальной команды Артему Довбику после октябрьских матчей Лиги наций.

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"Советую ему, чтобы он был активным, агрессивным, брал игру на себя и много бил по воротам, если есть возможность. В игре против Чехии Довбик играл спиной к воротам и если получал мяч, то сразу отдавал", - сказал Леоненко.

Напомним, Довбик отличился голом в матче против Чехии в четвертом туре Лиги наций (1:1).

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