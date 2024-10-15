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Ребров назвал задачи сборной Украины на Лигу наций

Наставник украинской команды верит в успех.
Сегодня, 20:25
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог матчам сборной Украины в октябре.

По словам специалиста, он нацелен добыть две победы и выиграть группу.

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"Четыре добытых очка в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре. Досадно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.

Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца.

И, конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям самого быстрого и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии", – написал Ребров.

Ранее Довбик объяснил, почему Украина не обыграла Чехию.

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