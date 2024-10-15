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"Не хватило": Довбик объяснил, почему Украина не обыграла Чехию

Нападающий "сине-желтых" высказался о ничейном результате матча Лиги наций.
Сегодня, 10:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик подытожил ничью в матче четвертого тура Лиги наций с Чехией (1:1).

Украинская команда минимально уступала от 18-й минуты, но во втором тайме форвард счет сравнял, реализовав пенальти.

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"У меня было воспаление в колене. Чувствовал себя более-менее хорошо, но в конце матча уже был уставший - тренер сделал замену. Это решение тренера, он видит, когда игрок устал.

Чехия - очень хорошая команда. Знаю одного игрока, был в Жироне. Отлично против меня играл, и его напарник тоже. Моменты были, но не хватило хладнокровия в заключительных эпизодах.

Если сравнивать с первыми матчами, то четыре очка более-менее хороший результат для нас. Все немного устали, но четыре очка есть. Хотелось шесть", - приводит слова Довбика Суспільне.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

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