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Ребров: Сборная Украины будет бороться за путевку в дивизион А Лиги наций

Серьезное заявление от рулевого "сине-желтых".
Сегодня, 00:56
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об игре с Чехией.

По словам специалиста, очень важно, что его подопечным удается создавать моменты у ворот соперников.

«Важно, что мы их создаем. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться во время каждого созданного момента. В первом тайме были хорошие выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону.

Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Поэтому работаем».

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Ребров также заверил болельщиков, что в последних двух матчах сборная отдаст все силы, чтобы попытаться выйти в дивизион А Лиги наций.

«Чехия - мощная сборная, играет в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают то место, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем бороться за выход в дивизион А.

Матчи сборной Украины против Грузии и Албании, в которых решится судьба «сине-желтых» в Лиге наций состоятся 16 и 19 ноября.

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