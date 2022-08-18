Румменигге: Как у Левандовски дела в Барселоне? Не так, как он представлял себе

Бывший генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался об атакующей линии мюнхенской команды.

"Я бы назвал эту атаку самой быстрой во всей Европе.

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Салихамиджич осуществил хорошие трансферы. Если судить по первым играм Баварии, особенно по атаке, то можно сказать, что все, что он придумал, сработало очень хорошо.

Да, я скучаю по Левандовски. Нельзя забывать, что благодаря Роберту мы выиграли очень много титулов. Как у него дела в Барселоне? К сожалению, не так, как он представлял себе", – сказал Румменигге в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.