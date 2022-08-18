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Защитник Баварии перешел в Севилью

Испанский клуб усилился молодым центрбеком.
Сегодня, 09:48
Танги Ньянзу / Getty Images
Танги Ньянзу / Getty Images
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Севилья объявила о подписании защитника Баварии Танги Ньянзу.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, французский новичок подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

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По неофициальной информации, трансфер 20-летнего футболиста обошелся Севилье в 20 миллионов евро.

Ньянзу выступал за Баварию с 2020 года. В составе мюнхенской команды молодой француз провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее Севилья продала в Барселону защитника Жюля Кунде.

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