В Баварии определились с качествами, которыми должен обладать новый тренер

Член наблюдательного совета Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, какой тренер нужен клубу.

"Будем самокритичны, на данный момент тренер и команда не так подходят друг другу, как нам бы хотелось. Следовательно, произойдут изменения".

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"Нам снова нужно найти тренера, который будет заботиться о клубе с такой же самоотдачей, как Юпп и Пеп. Таков наш ориентир, и это будет сложно. Хорошие тренеры не растут на деревьях. Мы должны как следует подумать", – сказал Румменигге в подкасте TOMorrow Busines.

Напомним, нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

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