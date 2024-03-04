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Бавария рассматривает в качестве альтернативы Алонсо тренера, которого хотел Шахтер

Арне Слот может оказаться в стане мюнхенцев.
Сегодня, 09:18
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Мюнхенская Бавария нашла еще одну возможную альтернативу Хаби Алонсо.

Как сообщает Abendzeitung-Muenchen, "красные" рассматривают в качестве кандидатуры на пост главного тренера нидерландца Арне Слота.

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Потенциальные детали сделки с нынешним наставником Фейеноорда пока остаются неизвестными.

Отметим, что ранее были слухи, что Слота хотел назначить Шахтер, но сам Арне отказал "горнякам", и, в итоге украинский гранд обратился к услугам его уже экс-ассистента Марино Пушича.

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