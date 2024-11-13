Милан рассматривает возвращение игрока, которого летом этого года отпустил бесплатно

Сын Паоло Мальдини может вернуться в знаковый для него и его семьи клуб.

Сын Паоло Мальдини Даниэле привлек к себе внимание статусных итальянских клубов.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, Даниэль Мальдини входит в сферу интересов Фиорентины, Интера, Ювентуса, Аталанты и Милана, где провели всю карьеру его дедушка и отец.

Даниэль и сам является воспитанником Милана. «Россонери» только летом этого года отпустили его в Монцу бесплатно, хотя, сохранили на полузащитника половину прав.

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В контракте Мальдини прописана клаусула в размере 12 млн евро для итальянских клубов и 15 млн евро для иностранных, которая будет действительна лишь в течение июля 2025 года.

В текущем сезоне атакующий хавбек провел 12 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист и своим прогрессом заслужил дебют за сборную Италии, который состоялся в октябре этого года.

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