Ювентус, Милан и другие топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом Спортинга

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дёкереш летом, с большой долей вероятности, станет наиболее желанным активом на трансферном рынке.

Как сообщает Corriere dello Sport, "львы" готовы отпустить шведа за 60-70 млн евро несмотря на то, что в его контракте есть клаусула в 100 млн евро, а игроком интересуются, в частности, Милан и Ювентус.

Читай также: В Манчестер Юнайтед назвали сразу семь причин, почему выбрали Аморима

Также известно об интересе со стороны представителей английского чемпионата, а именно: Ливерпуля, Челси, Арсенала и Ман Сити. Не исключено, что к этому списку присоединится и Манчестер Юнайтед, который возглавит Рубен Аморим, с которым Дьокереш работает в Спортинге.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 10 матчей в португальском чемпионате и 16 голов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!