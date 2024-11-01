В Манчестер Юнайтед назвали сразу семь причин, почему выбрали Аморима

Клуб верит в перспективность своего выбора.

В Манчестер Юнайтед определили сразу семь причин, почему выбор клуба пал на Рубена Аморима.

Такой информацией поделились с Goal их источники внутри клуба.

Причины выборы Рубена Аморима:

Португалец является проверенным победителем. Он привел Спортинг к двум чемпионским титулам и двум Кубкам лиги. У него есть четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3. Его личность. Хорошая работа с молодыми игроками. Огромная энергия Он хорошо вписывается в новую спортивную структуру и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба. Аморим значительно отличается от бывших тренеров Юнайтед, таких как тен Хаг, Моуринью и Сульшер.

Кроме того источник отметил, что в Манчестер Юнайтед разделяют в веру в Аморима, как одного из самых перспективных молодых тренеров Европы. Потому он сразу был главным кандидатом, с другими тренерами даже не вели переговоры.

Ранее также сообщалось, что Аморим стал самым молодым тренером МЮ за полвека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!