В Манчестер Юнайтед назвали сразу семь причин, почему выбрали Аморима
Клуб верит в перспективность своего выбора.
В Манчестер Юнайтед определили сразу семь причин, почему выбор клуба пал на Рубена Аморима.
Такой информацией поделились с Goal их источники внутри клуба.
Причины выборы Рубена Аморима:
- Португалец является проверенным победителем. Он привел Спортинг к двум чемпионским титулам и двум Кубкам лиги.
- У него есть четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3.
- Его личность.
- Хорошая работа с молодыми игроками.
- Огромная энергия
- Он хорошо вписывается в новую спортивную структуру и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба.
- Аморим значительно отличается от бывших тренеров Юнайтед, таких как тен Хаг, Моуринью и Сульшер.
Кроме того источник отметил, что в Манчестер Юнайтед разделяют в веру в Аморима, как одного из самых перспективных молодых тренеров Европы. Потому он сразу был главным кандидатом, с другими тренерами даже не вели переговоры.
Ранее также сообщалось, что Аморим стал самым молодым тренером МЮ за полвека.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!