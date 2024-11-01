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В Манчестер Юнайтед назвали сразу семь причин, почему выбрали Аморима

Клуб верит в перспективность своего выбора.
Сегодня, 18:59
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В Манчестер Юнайтед определили сразу семь причин, почему выбор клуба пал на Рубена Аморима.

Такой информацией поделились с Goal их источники внутри клуба.

Причины выборы Рубена Аморима:

  1. Португалец является проверенным победителем. Он привел Спортинг к двум чемпионским титулам и двум Кубкам лиги.
  2. У него есть четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3.
  3. Его личность.
  4. Хорошая работа с молодыми игроками.
  5. Огромная энергия
  6. Он хорошо вписывается в новую спортивную структуру и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба.
  7. Аморим значительно отличается от бывших тренеров Юнайтед, таких как тен Хаг, Моуринью и Сульшер.

Кроме того источник отметил, что в Манчестер Юнайтед разделяют в веру в Аморима, как одного из самых перспективных молодых тренеров Европы. Потому он сразу был главным кандидатом, с другими тренерами даже не вели переговоры.

Ранее также сообщалось, что Аморим стал самым молодым тренером МЮ за полвека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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