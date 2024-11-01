Аморим стал самым молодым тренером Манчестер Юнайтед за полвека
В последний раз клубом руководил молодой тренер в 1970-м году.
Португальский специалист Рубен Аморим установил своеобразное достижение.
Напомним, что накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении португальца новым тренером.
Таким образом 39-летний Аморим стал самым молодым тренером манкунианцев с 1970 года.
Тогда клуб возглавил 33-летний Уилф Макгиннес, который недолго продержался на своем посту, проведя всего 82 матча.
Напомним, что Аморим возглавит команду 11 октября, а до тех пор и.о главного тренера будет оставаться Рууд ван Нистелрой.
Ранее также ван Нистелрой заявил, что хочет остаться в МЮ.
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