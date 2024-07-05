Арсенал согласовал контракт с футболистом сборной Италии

Калафьори может пойти на повышение.

Риккардо Калафьори близок к переходу в Арсенал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб договорился с 22-летним итальянским защитником о контракте до июня 2029 года. Сейчас Арсенал и Болонья обсуждают сумму трансфера, которую итальянский клуб оценивает в 50 млн евро.

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Отметим, Базель получит 50% от суммы, превышающей 4,5 млн евро, но пока решение не принято.

В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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