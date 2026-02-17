iSport.ua
Бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Чисорой

Предсказывает победу.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Дэвид Прайс / Getty Images
Дэвид Прайс / Getty Images

Известный британский супертяж Дэвид Прайс дал прогноз для YouTube-шоу Seconds Out  на предстоящий бой американца Деонтея Уайлдера против Дерека Чисоры.

"Не думаю, что сейчас Уайлдер бьёт правой с той же свирепостью, что раньше. Теперь есть фактор страха — он понимает, что и сам может быть потрясён. На мой взгляд, это немного снижает его готовность вкладываться в удар".

Мне кажется, Уайлдер уже на спаде карьеры и сдаёт быстрее, чем Дерек. Думаю, что Дерек выиграет этот бой.

Ранее Дэвид Прайс проводил бой с Чисорой: в 2019 году британец проиграл, после чего завершил карьеру боксёра.

Тем временем бывший чемпион мира в супертяжёлом весе провёл первую битву взглядов с Махмудовым.

