Бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Чисорой
Предсказывает победу.
Известный британский супертяж Дэвид Прайс дал прогноз для YouTube-шоу Seconds Out на предстоящий бой американца Деонтея Уайлдера против Дерека Чисоры.
"Не думаю, что сейчас Уайлдер бьёт правой с той же свирепостью, что раньше. Теперь есть фактор страха — он понимает, что и сам может быть потрясён. На мой взгляд, это немного снижает его готовность вкладываться в удар".
Мне кажется, Уайлдер уже на спаде карьеры и сдаёт быстрее, чем Дерек. Думаю, что Дерек выиграет этот бой.
Ранее Дэвид Прайс проводил бой с Чисорой: в 2019 году британец проиграл, после чего завершил карьеру боксёра.
Тем временем бывший чемпион мира в супертяжёлом весе провёл первую битву взглядов с Махмудовым.
