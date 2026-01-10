iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лацио подписал лидера Аякса

"Орлы" усилили среднюю линию.
Сегодня, 12:41       Автор: Антон Федорцив
Кеннет Тейлор / Getty Images
Кеннет Тейлор / Getty Images

Римский Лацио продолжил работу на рынке. Ряды команды пополнил полузащитник Кеннет Тейлор, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец заключил контракт на 4,5 года. Амстердамский Аякс получил при Тейлоре ориентировочно 17 млн. евро. В новой команде он будет выступать под 24-м номером.

В нынешнем сезоне Тейлор сыграл 19 поединков во всех турнирах (2 гола, 4 ассиста). Центрхав – воспитанник "аяксидов". В составе сборной Нидерландов он провел пять матчей.

Напомним, ранее Лацио продал лидера полузащиты стамбульскому Фенербахче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио аякс Кеннет Тейлор

Статьи по теме

Фенербахче приобрел звезду Серии A Фенербахче приобрел звезду Серии A
Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио
Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями
Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Биатлон13:43
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Олимпийские игры13:37
Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда
Европа13:17
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
Европа13:07
Турецкий гранд готов подписать звезду Манчестер Сити
Украина12:55
Суперлига: Соколы встретятся с Ровно, Мавпы будут противостоять Киев-Баскету, Днепр проэкзаменирует Старый Луцк
Европа12:41
Лацио подписал лидера Аякса
Европа12:36
Флик - о мести Реалу за 1:2 на Бернабеу: Мне не нравятся...
НБА12:12
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
Теннис12:03
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
Теннис11:50
Элина Свитолина обыграла Йович и пробилась в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK