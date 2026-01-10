Лацио подписал лидера Аякса

Римский Лацио продолжил работу на рынке. Ряды команды пополнил полузащитник Кеннет Тейлор, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец заключил контракт на 4,5 года. Амстердамский Аякс получил при Тейлоре ориентировочно 17 млн. евро. В новой команде он будет выступать под 24-м номером.

В нынешнем сезоне Тейлор сыграл 19 поединков во всех турнирах (2 гола, 4 ассиста). Центрхав – воспитанник "аяксидов". В составе сборной Нидерландов он провел пять матчей.

Напомним, ранее Лацио продал лидера полузащиты стамбульскому Фенербахче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!