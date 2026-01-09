Фенербахче приобрел звезду Серии A

Стамбульский Фенербахче оформил громкий трансфер. "Желтые канарейки" выкупили полузащитника Маттео Гендузи, сообщает официальный сайт клуба.

Француз заключил контракт на 4,5 года. Римский Лацио получил за Гендузи ориентировочно 28 млн евро. Хавбек стал вторым приобретением Фенербахче после вингера Энтони Мусабы (5 млн).

В нынешнем сезоне Гендузи сыграл 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 1 ассист. Воспитанник французского Лорьяна провел в чемпионате Италии 2,5 года. Маурицио Сарри собирался построить проект вокруг полузащитника.

К слову, ранее Лацио продал в чемпионат Англии нападающего Тати Кастельяноса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!