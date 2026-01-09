iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фенербахче приобрел звезду Серии A

Лидер середняка перебрался в Турцию.
Сегодня, 00:53       Автор: Антон Федорцив
Маттео Гендузи / ФК Фенербахче
Маттео Гендузи / ФК Фенербахче

Стамбульский Фенербахче оформил громкий трансфер. "Желтые канарейки" выкупили полузащитника Маттео Гендузи, сообщает официальный сайт клуба.

Француз заключил контракт на 4,5 года. Римский Лацио получил за Гендузи ориентировочно 28 млн евро. Хавбек стал вторым приобретением Фенербахче после вингера Энтони Мусабы (5 млн).

В нынешнем сезоне Гендузи сыграл 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 1 ассист. Воспитанник французского Лорьяна провел в чемпионате Италии 2,5 года. Маурицио Сарри собирался построить проект вокруг полузащитника.

К слову, ранее Лацио продал в чемпионат Англии нападающего Тати Кастельяноса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче лацио Маттео Гендузи

Статьи по теме

Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио
Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями
Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Фенербахче приобрел звезду Серии A
Европа00:15
Арсенал разошелся миром с Ливерпулем
Вчера, 23:52
Европа23:52
Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом
Еврокубки23:34
Реал с минимальной помощью Леня обыграл Маккаби
Европа20:49
Манчестер Сити потерял очередного футболиста
Украина20:25
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
Европа20:05
Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну
Европа и мир19:57
Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры
Европа19:25
Бавария сумела продлить контракт с Упамекано
Европа19:14
Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK