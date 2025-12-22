Рафинья официально завершил карьеру

Бывший хавбек Барселоны и ПСЖ Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры.

32-летний бразилец оставался в статусе свободного агента после окончания контракта с катарским Аль-Араби в июле 2025 года.

Рафинья записал видеообращение, в котором признался, что так и не сумел восстановиться после травмы колена. Именно она вынудила его завершить профессиональную карьеру.

После некоторого времени вне поля и долгого восстановления пришло время сообщить кое-что важное. Я принял решение завершить карьеру. Чуть более года назад я получил травму колена, которая, к сожалению, не позволяет мне снова выступать на самом высоком уровне. Смириться с этим было трудно. Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню, и я понимаю, что уже не могу посвящать себя ему так же, как и всегда. Последние 20 лет футбол был частью моей повседневности, моей движущей силой. Сегодня начинается новый этап, без этого трепета от соревнований, но полный причин улыбаться. Спасибо моей семье за то, что всегда были рядом. Спасибо всем за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь. До новых встреч

Рафинья - воспитанник Барселоны, вместе с каталонским клубом он трижды выигрывал Ла Лигу и один раз Лигу чемпионов. Также выступал за Сельту, ПСЖ, Интер и Аль-Араби. В составе сборной Бразилии становился олимпийским чемпионом. Всего на его счету 358 голов на клубном уровне.

Ранее также сообщалось, что легенда Интера вернулся в родной клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!