Исак перенес операцию после травмы

Форвард Ливерпуля Александер Исак перенес операцию.

Как сообщила пресс-служба клуба, у форварда диагностирован перелом малоберцовой кости.

Напомним, что он получил повреждение в матче с Тоттенхэмом, забивая гол.

При этом Ливерпуль не стал уточнять сроки восстановления нападающего. Преположиттельно это займет несколько месяцев.

В текущем сезоне Александер Исак провел 16 матчей и отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала не справляется с усталостью.

