iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Исак перенес операцию после травмы

У форварда перелом малоберцовой кости.
Вчера, 23:33       Автор: Андрей Безуглый
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Форвард Ливерпуля Александер Исак перенес операцию.

Как сообщила пресс-служба клуба, у форварда диагностирован перелом малоберцовой кости.

Напомним, что он получил повреждение в матче с Тоттенхэмом, забивая гол.

При этом Ливерпуль не стал уточнять сроки восстановления нападающего. Преположиттельно это займет несколько месяцев.

В текущем сезоне Александер Исак провел 16 матчей и отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала не справляется с усталостью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александер Исак

Статьи по теме

Исак может пропустить несколько месяцев Исак может пропустить несколько месяцев
Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча
Ливерпуль подписал Исака с обновлением рекорда Ливерпуль подписал Исака с обновлением рекорда

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны00:25
Кубок африканских наций-2025: Мармуш и Салах приненсли победу Египту
Европа00:00
Зинченко не смог помочь Ноттингему избежать поражения
Вчера, 23:33
Европа23:33
Исак перенес операцию после травмы
Европа22:58
Наполи - обладатель Суперкубка Италии-2025
Европа22:20
Защитник Реала испытывает проблемы из-за усталости
Европа21:27
Эндрик покинет Реал в ближайшее время
Европа20:50
Рафинья официально завершил карьеру
Формула 120:25
Бывший технический директор Формулы-1 - о моторном скандале: Это просто использование правил по максимуму
Бокс20:05
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Другие страны19:58
Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK