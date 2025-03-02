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"Разве я несу чушь?": Джервонта нашел странное оправдание, почему взял колено в бою с Роучем

Чемпион легкого веса озвучил причину своего поведения в девятом раунде поединка.
Сегодня, 11:20
Дэвис не смог одолеть Роуча / Getty Images
Дэвис не смог одолеть Роуча / Getty Images

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис после ничейного результат боя с Ламонтом Роучем попытался объяснить, почему стал на колено по ходу поединка.

В девятом раунде "Танк" опустился на настил ринга, быстро поднялся, убежал в угол, где его вытерли полотенцем, однако рефери не отсчитал ему нокдаун.

По словам американского боксера, виной всему стала его новая прическа и средство для укладки волос, которое мешало ему драться.

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"Я всего два дня назад сделал прическу, и парикмахер намазал волосы каким-то жиром. Когда ты потеешь, то этот жир стекает на лицо и жжет глаза", - сказал Джервонта, еще пребывая в ринге.

Тем не менее подобные объяснения публика встретила осуждающим свистом.

"Почему вы освистываете меня? Разве я несу какую-то чушь? Это правда. Серьезно, посмотрите на мои волосы, мне только что сделали прическу. Сначала они тебя любят, а потом ненавидят", - заявил Дэвис.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

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