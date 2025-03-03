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Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем

Джервонта анонсировал вторйо поединок.
Сегодня, 20:10
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Американский чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) высказался о возможном поединке со своим соотечественником Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Боксер заявил, что готов провести реванш с боксером.

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"И больше ничего не говори. Я настаиваю на реванше. Реванш может состояться совсем скоро, в конце мая".

Отметим, что первый поединок Дэвиса и Роуча завершился вничью. В девятом раунде Джервонта взял колено, однако это не засчитали как нокдаун.

Напомним, промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери.

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