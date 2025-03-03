Тренер Фьюри выступил против боя Тайсона с Джошуа

Энди Ли выбрал боксера, которого будет поддерживать в поединке, если он состоится.

Энди Ли, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем своего подопечного.

Наставник против того, чтобы британский боксер проводил бой с Энтони Джошуа.

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"Мне все равно, будут ли они драться друг с другом, но я был бы рад, если парни уйдут на пенсию не встретившись или пойдут каждый своим путем.

Если Тайсон и Энтони все-таки примут решением драться, то я поддержу Фьюри. Думаю, что он победит", - приводит слова тренера Seconds Out.

Ранее ренер Фьюри назвал условие для возвращения британца в ринг.

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