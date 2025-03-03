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Тренер Фьюри назвал условие для возвращения британца в ринг

Энди Ли озвучил главную мотивацию "Цыганского короля".
Сегодня, 17:24
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Энди Ли, один из тренеров бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем британца.

Специалист рассказал, что "Цыганский король" вернется на ринг, если получит солидный гонорар.

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"Как бы плохо это не звучало, но все зависит от того, какая цифра будет предложена Тайсону. Его нужно замотивировать, чтобы он вышел из отставки. Фьюри сейчас выглядеть очень счастливым.

Мы практически не общались с ним, но были отдельные сообщения. Я думаю, что сейчас он действительно счастлив", - приводит слова тренера Seconds Out.

Напомним, что Джойс отменил ближайший бой, уже имея запланированный следующий.

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