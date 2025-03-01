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Усик высказался о поясе, который Зеленский привез для Трампа

Александр рассказал, где его чемпионские пояса.
Сегодня, 13:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом пояс украинского чемпиона.

По словам боксера, Зеленский привез на встречу специальный пояс.

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"Мои пояса все у меня дома.

Чей пояс подарил Зеленскому Трампу? Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу", - сказал Усик в комментарии для usykaa_fans.

Переговоры между президентами США и Украины были завершены досрочно.

Отметим, что Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским.

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