Усик высказался о поясе, который Зеленский привез для Трампа
Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом пояс украинского чемпиона.
По словам боксера, Зеленский привез на встречу специальный пояс.
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"Мои пояса все у меня дома.
Чей пояс подарил Зеленскому Трампу? Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу", - сказал Усик в комментарии для usykaa_fans.
Переговоры между президентами США и Украины были завершены досрочно.
Отметим, что Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским.
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