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Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским

Британец считает, что президент США может остановить войну.
Сегодня, 12:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался про встречу между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

Британец сделал несколько постов в Instagram и поддержал американца, чтобы тот остановил войну.

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"Давай, Дональд Трамп, разберись с этим, детка. Вива Трамп. Остановите войны. Дональд Трамп - мир во всем мире".

Напомним, что Тайсон объявил о завершении карьеры после двух поражений от Усика в 2024 году.

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