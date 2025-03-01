Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским
Британец считает, что президент США может остановить войну.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался про встречу между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.
Британец сделал несколько постов в Instagram и поддержал американца, чтобы тот остановил войну.
Читай также: "Трамп разрушил имидж Америки в глазах мира": Каспаров раскритиковал слова Маска
"Давай, Дональд Трамп, разберись с этим, детка. Вива Трамп. Остановите войны. Дональд Трамп - мир во всем мире".
Напомним, что Тайсон объявил о завершении карьеры после двух поражений от Усика в 2024 году.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!