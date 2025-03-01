"Трамп разрушил имидж Америки в глазах мира": Каспаров раскритиковал слова Маска
Российский шахматист высказался о споре в Белом доме.
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал слова Илона Маска о президенте Украины Владимире Зеленском.
Маск после встречи Зеленского и Трампа написал:
"Зеленский разрушил свою репутацию в глазах американского народа".
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Россиняин Каспаров написал пост, в котором раскритиковал президента США.
"Нет, Трамп разрушил имидж Америки в глазах мира".
No, Trump has destroyed America in the eyes of the world. https://t.co/ANnBxuIkAX— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 28, 2025
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