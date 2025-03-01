Джойс отменил ближайший бой, уже имея запланированный следующий
Британский представитель супертяжелого веса Джо Джойс отказался от своего ближайшего боя против немца Патрика Корте.
Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на источник в промоутерской компании Queensberry Promotions, который подтвердил отмену поединка, запланированного на 1 марта в английском Борнмуте.
Читай также: Бой Уайта против Джойса официально подтвержден, соперники уже провели битву взглядов
Команда Джойса рассматривала бой с Корте как подготовительный перед следующим поединком против Диллиана Уайта, с которым уже все согласовано, но в итоге решила отказаться.
Бой Уайт - Джойс должен состояться 5 апреля на арене Co-Op Live в Манчестере.
Ранее Дерек Чисора с уверенностью назвал следующего соперника Александра Усика.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!