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Джойс отменил ближайший бой, уже имея запланированный следующий

Британский супертяжеловес не выйдет в ринг 1 марта против немца Корте.
Сегодня, 19:38
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский представитель супертяжелого веса Джо Джойс отказался от своего ближайшего боя против немца Патрика Корте.

Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на источник в промоутерской компании Queensberry Promotions, который подтвердил отмену поединка, запланированного на 1 марта в английском Борнмуте.

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Команда Джойса рассматривала бой с Корте как подготовительный перед следующим поединком против Диллиана Уайта, с которым уже все согласовано, но в итоге решила отказаться.

Бой Уайт - Джойс должен состояться 5 апреля на арене Co-Op Live в Манчестере.

Ранее Дерек Чисора с уверенностью назвал следующего соперника Александра Усика.

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