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"Теперь этот бой состоится": Чисора с уверенностью назвал следующего соперника Усика

Британский боксер убежден, что украинец встретится в ринге с его соотечественником.
Сегодня, 16:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора уверен, что в своем ближайшем бою обладатель титулов WBC, WBA и WBO встретится в ринге с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам британского боксера, организаторы больше пытаются устроить поединок его соотечественника с обладателем временного пояса WBO Джозефом Паркером после недавнего срыва их противостояния.

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"Дюбуа подерется с Усиком. Теперь этот бой состоится. Все должны это понять.

Организаторы больше не пытаются устроить бой Дюбуа с Паркером. Британский боксерский совет контроля больше ничего об этом не говорит. Дюбуа - парень, который выписывает чеки", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Ранее тренер Дюбуа отреагировал на слова Усика о готовности драться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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