"Я готов": Усик озвучил имя приоритетного соперника

Украинский чемпион поставил перед собой амбициозную цель.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что нацелен на поединок против обладателя титула IBF в дивизионе Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер заявил, что желает снова побороться за звание бесспорного чемпиона.

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"Я хочу провести следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира.

Где? Лондон, Эр-Рияд - неважно. Уэмбли? Да, я готов", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также Усик, посетивший накануне вечер бокса в Саудовской Аравии, отреагировал на победу Джозефа Паркера над Мартином Баколе.

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