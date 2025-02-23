"Попрошу дядю Фрэнка организовать": Паркер заговорил о бое с Усиком

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер после срыва боя с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и победы над Мартином Баколе заявил, что не против провести поединок с чемпионом WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Новозеландский боксер отметил, что готов выйти в ринг против украинца, если тому нужен соперник.

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"Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога за возможность быть здесь и драться. Также хочу поблагодарить Турки, народ Саудовской Аравии, Спенсера Брауна, мою команду и Мартина Баколе. Спасибо ему за то, что принял вызов, прилетел сюда в короткий срок и дал мне хороший бой.

Я просто слушал своего тренера Энди. Сохранял спокойствие, был организованным, собранным и одержал победу. Дальше я готов драться с кем угодно. С каждым.

Кто следующий? Как я могу получить бой за титул? Как я могу стать чемпионом мира снова? Если Усику нужен партнер для танцев, я попрошу дядю Фрэнка организовать этот поединок. Я хочу драться за титул и снова стать чемпионом мира", - сказал Паркер после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Баколе.

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