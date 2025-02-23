Паркер - Баколе: лучшие моменты боя - видео

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) одержал победу над Мартином Баколе (21-2, 16 КО), который на коротком уведомлении заменил обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа из-за болезни британца.

Бой состоялся 22 феавраля на Venue Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Новозеландский боксер не испытал проблем с медленным оппонентом с лишним весом. Уже во втором раунде временный чемпион зарядил справа, попав по макушке сопернику, после чего тот завалился на настил ринга. Пострадавший поднялся до конца отсчета рефери, но тренер конголезца поспешил остановить поединок.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Паркер - Баколе:

Ранее сообщалось, что Александр Усик в компании Энтони Джошуа ярко отреагировал на быструю победу Паркера.

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