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"Не ожидал": Усик отреагировал на победу Паркера над Баколе

Украинский чемпион поделился впечатлениями от поединка.
Сегодня, 14:28
Паркер одолел Баколе / Getty Images
Паркер одолел Баколе / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера над Мартином Баколе.

Украинский боксер проанализировал выступление соперников, отметив, что согласие на бой на коротком уведомлении стало причиной поражения конголезца.

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"Ожидал ли я такого исхода? Нет. Но у Паркера была хорошая подготовка, а Баколе не подготовился должным образом.

Я думаю, что большой вес Баколе был проблемой, он не мог хорошо двигаться. Также у него был долгий перелет, мало времени до боя", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Баколе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Мартин Баколе

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