"Не ожидал": Усик отреагировал на победу Паркера над Баколе

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера над Мартином Баколе.

Украинский боксер проанализировал выступление соперников, отметив, что согласие на бой на коротком уведомлении стало причиной поражения конголезца.

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"Ожидал ли я такого исхода? Нет. Но у Паркера была хорошая подготовка, а Баколе не подготовился должным образом.

Я думаю, что большой вес Баколе был проблемой, он не мог хорошо двигаться. Также у него был долгий перелет, мало времени до боя", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Баколе.

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