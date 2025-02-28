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"В этом есть смысл": Тренер Дюбуа отреагировал на слова Усика о готовности драться

Наставник британского боксера оценил возможность проведения реванша с украинцем.
Сегодня, 13:58
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе британца Даниэля Дюбуа, ответил на слова чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика о намерении провести реванш.

По словам наставника британского боксера, его подопечный готов снова выйти в ринг против украинца.

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"В первом бою Даниэль справедливо отправил Усика на настил ринга, но посчитали, что удар пришелся ниже пояса. Было бы здорово, если организуют и проведут реванш.

Усику нужно отдать должное, недавно он заявил, что хочет драться с Даниэлем. Вероятно, мы склоняемся именно к этому варианту. Очевидно, в этом бое есть смысл, а у парней своя история. Поэтому мы рады возможности снова подраться с Усиком", - приводит слова тренера talkSPORT.

Ранее промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

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