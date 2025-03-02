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Промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери

Известный специалист считает несправедливым ничейный результат поединка.
Сегодня, 13:59
Дэвис не смог одолеть Роуча / Getty Images
Дэвис не смог одолеть Роуча / Getty Images

Известный американский промоутер Лу ДиБелла прокомментировал ничейный результат боя между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

По мнению функционера, итог поединка предопределила ошибка рефери, который не отсчитал "Танку" нокдаун, когда тот взял колено в девятом раунде.

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"Ужасно, что результат боя такого накала решила ошибка рефери. Ошибка, которую следовало исправить.

Нельзя просто взять колено. Поединок был близким, и, по моему мнению, Роуч заслужил незамедлительный реванш", - написал ДиБелла в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA лу Дибелла Джервонта Дэвис

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