"Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни.

По его словам, он понимает важность будущего противостояния, поскольку это будет его последний шанс подняться на вершину дивизиона.

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"Послушайте, после этого боя не может быть никаких оправданий. Да, я очень взволнован, потому что это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Вот почему этот поединок настолько важен для меня.

Является, ли Хэйни самым большим и сильным соперником в моей карьере? Мне это предстоит проверить. Сейчас я просто сосредоточен на своей цели. Это мой шанс, самый важный момент в моей карьере. Я не хочу говорить о результате. Когда придет время, мы все узнаем", - цитирует Ломаченко Boxing News 24.

Бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Напомним, что Ломаченко, рассказывая, как война в Украине повлияла на его подготовку к поединку с Хэйни, заявил, что сейчас не может думать о будущем и спорте.