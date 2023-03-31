Хэйни и Ломаченко устроили первую битву взглядов

Американец и боксер с украинским паспортом встретились лицом к лицу после официального анонса боя.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29–0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Недавно их поединок был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Читай также: Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя

Накануне соперники провели первую пресс-конференцию, посвященную будущему бою. Также бойцы устроили традиционную битву взглядов.

Хэйни и Ломаченко спокойно вели себя во время психологической дуэли, а американец провел ее в темных очках. Боксер же с украинским паспортом, активно поддерживающий так называемую УПЦ МП, пришел на мероприятие в футболке с изображением на религиозную тематику.

Ранее промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни.