iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хэйни и Ломаченко устроили первую битву взглядов

Американец и боксер с украинским паспортом встретились лицом к лицу после официального анонса боя.
Сегодня, 07:58
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Top Rank Boxing
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Top Rank Boxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29–0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Недавно их поединок был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Читай также: Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя

Накануне соперники провели первую пресс-конференцию, посвященную будущему бою. Также бойцы устроили традиционную битву взглядов.

Хэйни и Ломаченко спокойно вели себя во время психологической дуэли, а американец провел ее в темных очках. Боксер же с украинским паспортом, активно поддерживающий так называемую УПЦ МП, пришел на мероприятие в футболке с изображением на религиозную тематику.

Ранее промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

"Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни "Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни
"Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине "Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине
Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри
Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с заданием похоронить спорт в Украине Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с заданием похоронить спорт в Украине
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри
Бокс11:48
"Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни
Другие11:26
Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с заданием похоронить спорт в Украине
Бокс11:02
Отец Фьюри сделал интригующее предположение о будущем сопернике Усика
Европа10:59
Ювентус выкупит одноклубника Миколенка
Бокс10:42
"Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине
Другие10:36
Немецкая фехтовальщица: Россиян и белорусов необходимо забанить
Бокс09:58
"Я на совершенно другом уровне": Хэйни оценил свой будущий бой с Ломаченко
Европа09:55
Трубин - первый среди самых дорогих вратарей до 21 года
Европа09:22
Легенда МЮ сделала прогноз на победителя АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK