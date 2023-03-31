Хэйни и Ломаченко устроили первую битву взглядов
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29–0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Недавно их поединок был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
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Накануне соперники провели первую пресс-конференцию, посвященную будущему бою. Также бойцы устроили традиционную битву взглядов.
Хэйни и Ломаченко спокойно вели себя во время психологической дуэли, а американец провел ее в темных очках. Боксер же с украинским паспортом, активно поддерживающий так называемую УПЦ МП, пришел на мероприятие в футболке с изображением на религиозную тематику.
For legacy and ALL the belts.— Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2023
👑 @RealDevinHaney vs @VasylLomachenko
Use code ‘SOCIAL’ for tickets ➡️ https://t.co/JcWdQ1Fejh pic.twitter.com/VMpdjgC7Ct
Ранее промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни.