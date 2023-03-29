Промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем может провести бой Василий Ломаченко в случае успеха в поединке против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни.

По словам промоутера, он хотел бы свести в ринге своего подопечного с Шакуром Стивенсоном. При этом он не уверен, что его другой клиент Хэйни останется в легком дивизионе после ближайшего боя.

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"Если Ломаченко выиграет, то мой план - сделать ему бой с Шакуром Стивенсоном. Если же победу одержит Хэйни, я не уверен, что он продолжит выступать в легком дивизионе. Честно, я очень сильно сомневаюсь в этом. Он достаточно крупный парень. А против природы ничего не сделаешь.

Если Хэйни побьет Ломаченко, я допускаю, что он примет решение подняться в первый полусредний вес", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.