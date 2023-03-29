iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни

Представитель боксера поделился планами на будущее для своего подопечного.
Вчера, 22:48
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем может провести бой Василий Ломаченко в случае успеха в поединке против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни.

По словам промоутера, он хотел бы свести в ринге своего подопечного с Шакуром Стивенсоном. При этом он не уверен, что его другой клиент Хэйни останется в легком дивизионе после ближайшего боя.

Читай также: "Вижу, как доминирую": Хэйни спрогнозировал, как сложится его бой с Ломаченко

"Если Ломаченко выиграет, то мой план - сделать ему бой с Шакуром Стивенсоном. Если же победу одержит Хэйни, я не уверен, что он продолжит выступать в легком дивизионе. Честно, я очень сильно сомневаюсь в этом. Он достаточно крупный парень. А против природы ничего не сделаешь.

Если Хэйни побьет Ломаченко, я допускаю, что он примет решение подняться в первый полусредний вес", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон девин хэйни

Статьи по теме

Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе
"Вижу, как доминирую": Хэйни спрогнозировал, как сложится его бой с Ломаченко "Вижу, как доминирую": Хэйни спрогнозировал, как сложится его бой с Ломаченко
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Вратарь Динамо вернулся в общую группу после травмы Вратарь Динамо вернулся в общую группу после травмы
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина00:29
Вратарь Динамо вернулся в общую группу после травмы
Вчера, 23:55
Бокс23:55
Президент WBС сообщил, кто должен стать следующим соперником Фьюри
Еврокубки23:28
Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка
Европа22:56
Лунин хочет покинуть Реал
Бокс22:48
Промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни
Европа22:33
Облак, Орландо Блум, Когут: Пресс-служба Карпат показала на кого похожи игроки клуба
Другие страны22:19
Индонезию после скандала лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу
Европа22:06
ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги
Европа21:39
Правительство Франции разрешит использование пиротехники на нескольких стадионах
Бокс21:34
"Лучший": Усик поздравил своего промоутера с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK