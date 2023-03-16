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"Вижу, как доминирую": Хэйни спрогнозировал, как сложится его бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион поделился ожиданиями от будущего поединка.
Сегодня, 12:42
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни оценил своего ближайшего соперника Василия Ломаченко.

Американский боксер отметил, что не стал бы говорить, что лучшие годы его соперника уже позади, но выразил уверенность, что будет доминировать на протяжении всего поединка.

"Они все так говорят, потому что у Ломаченко было плохое выступление в последнем бою. Но одно выступление не определяет бойца. Мы не изучаем Ломаченко по последнему поединку. Мы изучаем его по всем боям и со всех сторон.

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Перед последним боем он вернулся из страны, где идет война. Ему пришлось пройти через многое, чтобы тот поединок состоялся, но он победил молодого и голодно льва Джемейна Ортиса. Итак, посмотрим, что будет. Мы ожидаем увидеть лучшего Ломаченко в нашем бою.

Я вижу, как доминирую с первого раунда и до тех пор, пока бой не закончится. Неважно сколько раундов он продлится. Я вижу это все так", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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