iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя

Титулованных боксеров ожидает шахматная партия.
Сегодня, 09:52
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT

Промоутерская организация Top Rank официально анонсировала проведения боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) и бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Пресс-служба компании представила проморолик поединка, в котором определится звание лучшего спортсмена дивизиона.

Читай также: Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией: скандальный пост в Instagram

Примечательно, что бой Хэйни и Ломаченко сравнивают с партией в шахматы.

Забавно, что фигуры украинца белого цвета и отмечены флагом Украины. Что касается фигур Хейни, то они золотого цвета, а не традиционного для шахмат черного.

Напомним, бой состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.


Статьи по теме

Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины
Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
WrestleMania 39: расписание и результаты WrestleMania 39: расписание и результаты
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина12:50
Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины
Гимнастика12:22
Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни
Европа11:55
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
Другие11:31
WrestleMania 39: расписание и результаты
Европа11:20
Отец юного таланта Барселоны публично призвал сына покинуть клуб
ММА10:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс10:40
Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Европа10:18
Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Бокс09:52
Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Европа09:50
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK