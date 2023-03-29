Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Титулованных боксеров ожидает шахматная партия.
Промоутерская организация Top Rank официально анонсировала проведения боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) и бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Пресс-служба компании представила проморолик поединка, в котором определится звание лучшего спортсмена дивизиона.
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Примечательно, что бой Хэйни и Ломаченко сравнивают с партией в шахматы.
Забавно, что фигуры украинца белого цвета и отмечены флагом Украины. Что касается фигур Хейни, то они золотого цвета, а не традиционного для шахмат черного.
Напомним, бой состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.