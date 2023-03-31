"Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине

Боксер попытался поразмышлять, как нынешняя ситуация повлияла на подготовку к бою с Хэйни.

Василий Ломаченко во время пресс-конференции перед боем против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хэйни ответил на вопрос, как война в Украине повлияла на его подготовку к поединку.

Боксер попытался объяснить, что сейчас не может думать о своем будущем и спорте.

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"Ты не способен думать о своем будущем в то время, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и об окружающих тебя людях.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о чем-то другом. Ты просто думаешь о защите", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Отметим, ранее Ломаченко пытался продвигать идею, что "Украина ведет войну против бога".