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Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре

Боксер не мог не посетить перед закрытием Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Сегодня, 10:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре.

Именитого боксера засекли журналисты и попросили дать комментарий по этому поводу, на что украинец ответил, что "пришел молиться, а не комментировать".

Напомним, сегодня, 29 марта УПЦ МП должна освободить полностью Киево-Печерскую лавру ввиду нарушения арендного соглашения.

В прошлом году украинские власти на фоне полномасштабного российского вторжения взялись за ограничение влияния Московского патриархата в Украине. На многих объектах провели обыски, а некоторым представителям церкви объявили подозрения в антигосударственной деятельности.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик церковь

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