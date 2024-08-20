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"Не понимают последствий": Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП

Спортсмен отреагировал на действия Верховной Рады Украины.
Сегодня, 11:34
Василий Ломаченко / Top Rank
Василий Ломаченко / Top Rank

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) высказался о возможном запрете деятельности УПЦ МП в Украине.

Спортсмен сделал пост в Instagram-stories, в котором раскритиковал действия Верховной Рады Украины.

"Те, кто участвует в запрете УПЦ, совсем не понимают последствий того, что потом будет происходить... Мир всем".

Отметим, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте могут рассмотреть окончательные правки к законопроекту о запрете УПЦ МП. 

Ранее Стивенсон обвинил Ломаченко в очередном отказе от боя.

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