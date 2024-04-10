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Гвоздик назвал новую дату боя с Бенавидесом

Украинский боксер поборется за титул временного чемпиона в июне в США.
Сегодня, 17:50
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в своем ближайшем поединке сразится с Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО) за пояс временного чемпиона по версии WBC.

Украинский боксер в своем Instagram сообщил, что бой состоится 22 июня, а не 15 июня, как предполагалось изначально.

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Поединок будет организован в Хьюстоне, штат Техас, США.

Гвоздик и Бенавидес выйдут в ринг в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисой и Фрэнком Мартином.

Отметим, на ISPORT доступен прогноз на бой Гвоздик - Бенавидес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик WBC дэвид бенавидес

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