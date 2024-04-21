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Деревянченко уверенно закрыл поражение от Мунгии, разбив Александера

Украинский боксер отправлял соперника в нокдаун и одержал победу единогласным решением.
Сегодня, 07:35
Деревянченко побил Вона / twitter.com/GoldenBoyBoxing
Деревянченко побил Вона / twitter.com/GoldenBoyBoxing

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) одержал уверенную победу над американцем Воном Александером (18-11-1, 11 КО).

Поединок состоятся в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США.

Деревянченко владел инициативой от начала боя и с каждым раундом только наращивал преимущество, действуя более активно и нанося больше точных ударов.

twitter.com/GoldenBoyBoxing
twitter.com/GoldenBoyBoxing

В восьмом раунде украинский боксер ударом по корпусу отправил соперника в нокдаун, но добить его не получилось, поскольку рефери задержал возобновления поединка до конца трехминутки.

Бой прошел всю дистанцию десяти раундов, по итогам которых Деревянченко присудили победу единогласным решением со счетом 100-89, 100-89, 100-89.

Таким образом Деревянченко одержал 15-ю победу на профиринге и закрыл поражение от мексиканца Хайме Мунгии в предыдущем поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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