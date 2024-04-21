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Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии

Проваленное взвешивание перед боем стоило победителю чемпионского пояса.
Сегодня, 10:58
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни останется обладателем своего титула, несмотря на поражение в бою с Райаном Гарсией.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что победителю поединка не достанется пояс организации, поскольку он провалил взвешивание.

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"Поздравляем Райана Гарсию, преодолевшего все препятствия и выигравшего важную битву. Поздравляем Девина Хэйни, который продемонстрировал свое огромное сердце и класс.

Как и в бою Корралес против Кастильо 2, когда претендент не сделал вес, Хэйни остается чемпионом WBC", - написал Сулейман в сети X.

Напомним, что Гарсия одержал победу над Хэйни решением большинства судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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