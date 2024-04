Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни останется обладателем своего титула, несмотря на поражение в бою с Райаном Гарсией.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что победителю поединка не достанется пояс организации, поскольку он провалил взвешивание.

Читай также: Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем с Хэйни

"Поздравляем Райана Гарсию, преодолевшего все препятствия и выигравшего важную битву. Поздравляем Девина Хэйни, который продемонстрировал свое огромное сердце и класс.

Как и в бою Корралес против Кастильо 2, когда претендент не сделал вес, Хэйни остается чемпионом WBC", - написал Сулейман в сети X.

Congratulations to Ryan GarcÌa defying all obstacles and winning a huge fight. Congratulations to Devin Haney for showing his huge heart and class.

Just as in Corrales vs Castillo 2 , with the challenger not making weight, Haney remains WBC champion.